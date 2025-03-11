Erhürman Ankara’da gazetecilerle bir araya geldi
YAYIN TARİHİ:
11/03/2025
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ankara’da bu sabah kahvaltıda, bazı gazetecilerle bir araya geldi
CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman’a Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik etti.
Sohbet toplantısına gazeteciler Yıldız Yazıcıoğlu, Melis Yıldırım, Özgür Ekşi, Doğa Başak Öztürk, Betül Usta, Zeynep Gürcanlı ve Can Efesoy katıldı. Toplantıda Erhürman, gazetecilerin güncel konular ve Kıbrıs sorunuyla ilgili sorularını yanıtladı.
YAYIN TARİHİ: