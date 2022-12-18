Erhürman: Anlatacak başarı hikayeleri olmadığı için ‘milli dava’ diye ortaya çıktılar

Hakikat Web TV’de Doç. Dr. Güven Arıklı’nın hazırlayıp sunduğu Gündem Özel Programı’nın konuğu olan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, karşılarındaki zihniyetin anlatacak başarı hikayesi olmadığı için “milli dava” diyerek ortaya çıktığını vurguladı. Tufan Erhürman, “Milli dava diye ortaya çıkmış olmaları, zaten anlatacak tek bir başarı hikayesi sahibi olmamalarının doğal bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk halkının aklıyla zannedildiği gibi oynamanın mümkün olmadığının altını çizen Erhürman, CTP’li belediyelerin durumunun ortada olduğunu vurguladı.

ERHÜRMAN: KIBRIS TÜRK HALKININ AKLIYLA ZANNETTİKLERİ GİBİ OYNAMALARI MÜMKÜN DEĞİLDİR

Önümüzdeki yerel seçimleri “milli dava” olarak niteleyenlerle ilgili konuşan Tufan Erhürman, “Bu arkadaşların böyle bir politikayla ortaya çıkmasını çok iyi anlıyorum. Merkezi idareyle de yerel yönetimlerle de ilgili anlatabilecekleri bir başarı hikayeleri yok” ifadelerini kullandı. Karşılarındaki zihniyetin anlatabileceği başarı hikayesinin olmadığını vurgulayan Erhürman, “Belediyelerde iyi iş yaptım diyemezsin, milli davaya sarılacaksın. Milli dava diye ortaya çıkmış olmaları, zaten anlatacak tek bir başarı hikayesi sahibi olmamalarının doğal bir yansımasıdır” dedi. “Kıbrıs Türk halkının aklıyla zannettikleri gibi oynamaları mümkün değildir” diyen Erhürman, CTP’li belediyelerin durumunun ortada olduğunu kaydetti.

“YÖNETMEK, TAKIM ÇALIŞMASI YAPMAK VE VİZYON SAHİBİ OLMAKTIR”

CTP Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli’nin geçtiğimiz gün basın mensuplarıyla bir araya geldiğini ve projelerini paylaştığını hatırlatan Tufan Erhürman, “Sıla Usar İncirli’den çok ciddi bir belediyecilik dersi dinlediğimi hissettim. Şu anda Sıla Hanım tam bir çalışması yapıyor. Ekibinde mimarlar, ekonomistler, mühendisler var. Yönetmek, ‘her şeyi ben bilirim, ben yaparım’ değildir. Yönetmek, takım çalışması yapmak ve vizyon sahibi olmaktır” dedi. Önemli olanın kişinin mesleği değil, yönetme kabiliyeti olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Örneğin bu memlekette belediyecilikte tarih yazan Ahmet Benli, öğretmenlikten geldi” dedi. Yurttaşların karar vermesi için her türlü koşulun oluştuğuna da vurgu yapan Erhürman, hem merkezde hem de yerelde söz konusu zihniyetin halinin ortada olduğunu ifade etti.

“BELEDİYECİLİK HİZMET MESELESİDİR”

CTP’li belediyelerin nerelerden alınıp nerelere getirildiğini herkesin gördüğünü söyleyen Erhürman, CTP’nin belediyecilikteki vizyonunun da herkes tarafından açıkça görüldüğünü belirtti. Erhürman, “CTP 16 beldede amblemi ile aday gösterdi, 2 beldede ise bağımsız aday destekliyor. CTP adayının karşısına 16 beldede 3’lü ittifakın adayları çıktı. Vatandaşa karşı olmadıkları gibi birbirlerine karşı samimi olmadıklarını da görüyorum. Bu kadar ciddiyetsiz konuşmalar yapıldığında, hepsini elimizin tersiyle bir kenara itiyoruz. Yurttaşlar bu işte çok rahat karar verebilecek konumdadır. Belediyecilikte konuşulacak olan iyi insan veya kötü insan olayı değildir. Belediyecilik hizmet meselesidir” ifadelerini kullandı.

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18/12/2022 13:33