Erhürman: Arı gibi çalışacak bir Cumhurbaşkanı'na ihtiyaç var

CTP'nin Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman CTP Genişletilmiş Parti Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada "Bugünden tezi yok yola çıkıyoruz. Artık aralıksız bir biçimde BM'nin, AB'nin , Türkiye'nin Yunanistan'ın İngiltere'nin, tüm ülkelerin gündeminde Kıbrıs Türk halkının olmasını sağlamak durumundayız. Arı gibi çalışacak bir Cumhurbaşkanı'na ihtiyaç var." ifadelerini kullandı

Erhürman "Kapsamlı çözüme ulaşamadığımız zamanlarda bizi uluslararası toplumla buluşturacak adım adım hamleleri de tek yanlı yapmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının kurumları aracılığıyla kendi kendini yönetmesinin yolunu da açacağız." dedi

Erhürman "Biz cepheleşmeden yana olmadık. Bölmedik parçalamadık. Bundan sonra da yapmayacağız. Biz kimseyle çatışmak niyetinde değiliz kimseyle kavgamız yok." ifadelerini kullandı

"Aralıksız çalışan, BM ile, tüm ülkelerle durmadan görüşen, fikir ayrılıklarını da diploması ile aşma becerisi gösteren, uluslararası ilişkiler, hukuk, diplomasi deneyimi ile iyi kadrolarla çalışan bir Cumhurbaşkanlığı olmalıdır"

17/12/2019 21:31