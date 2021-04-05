Erhürman: Arkadaşlar bize bilmediğimiz bir dünyadan seslenmeye devam ediyor…

Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, günlük vaka sayısının 70’e yükseldiğine dikkat çekti. Erhürman ülkenin yaşadığı ekonomik sıkıntıların altını çizerek "Maliye Bakanı'nın verilerine göre aylık giderlerimiz gelirlerimizin 1.5 katı. Hayat pahalılığı donduruluyor. Kamuda örgütlü sendikalar genel greve gidiyor. Turizm emekçileri eylemde. Turizmin önünde bir plan yok. Esnaf siftah yapmakta zorlanıyor. Okullarda durum tam bir muamma. İşsiz sayımız artıyor" ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

Günlük vaka sayımız 70. Maliye Bakanı'nın verilerine göre aylık giderlerimiz gelirlerimizin 1.5 katı. Hayat pahalılığı donduruluyor. Kamuda örgütlü sendikalar genel greve gidiyor. Turizm emekçileri eylemde. Turizmin önünde bir plan yok. Esnaf siftah yapmakta zorlanıyor. Okullarda durum tam bir muamma. İşsiz sayımız artıyor...

Hükumete göre endişelenecek bir şey yok! Arkadaşlar bize bilmediğimiz bir dünyadan seslenmeye devam ediyor!!!

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05/04/2021 21:50