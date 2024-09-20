Erhürman: Asgari ücret artıyor, alım gücü düşüyor, ekonomi yönetilmiyor!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kanal T’de Ahmet Kaptan’ın sunduğu Kaptan’ın Günlüğü programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin yükselmesine rağmen alım gücünün düşüşe geçtiğini vurgulayan Erhürman, ekonomik sorunların giderek derinleştiğini belirtti.

"Alım gücümüz gözle görülür şekilde düşüyor"

Erhürman, “Bir kahve içtiğinizde veya dışarıda yemek yediğinizde bile, alım gücünüzün nasıl azaldığını net bir şekilde görebiliyorsunuz” dedi. Son sekiz ayda ekonomi yönetiminde ciddi sorunlar yaşandığını belirten Erhürman, asgari ücretin artmasının hayat pahalılığını da beraberinde getirdiğini, ancak alım gücünde bir iyileşme sağlanamadığını söyledi. Özellikle alışverişlerin güneye kaymasının maliye gelirlerini düşürdüğünü vurguladı.

“Genel bir mutsuzluk var”

Ülkenin genel havasının mutsuzluk ve umutsuzluk olduğunu söyleyen Erhürman, “Bir kişi çıkıp 'Biz mutluyuz, her şey iyi gidiyor' diyemiyor” ifadelerini. “Hükümetin” ülkeyi yönetmediğine işaret eden Erhürman, uzun zamandır devletin yönetilmediğini ve “hükümetin” sorunlara kayıtsız kaldığının altını çizdi. Bir yıldır ekonominin güneye kaymaya başladığını söylediklerini hatırlatan Erhürman, ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin bunun da gailesini çekmediğini belirtti.

"Alım gücü eridi, küçük işletmeler zor durumda"

Tufan Erhürman, asgari ücretin nominal olarak artmasına rağmen gerçek anlamda vatandaşın cebine yansımadığını, alım gücünün düşmeye devam ettiğini belirtti. Özellikle küçük işletmelerin artan personel giderleri karşısında çaresiz kaldığını ve mali zorluklarla boğuştuğunu ifade etti. “Ekonomi yönetilemiyor” diyen Erhürman, bu durumun sürdürülemez olduğunu ve bir sarmal haline geldiğini kaydetti.

“İlgi alanları yönetmek değil”

“Hükümetin” ülkeyi yönetemediğini, eğitim ve sağlık gibi hayati alanları ihmal ettiğinin altını çizen Erhürman, “Ne kamu okullarındaki çocuklarımız ne de özel okullardaki öğrencilerimiz ayrımcılığı hak ediyor. Bu “hükümetin” zihniyeti gitmeli” dedi. Tufan Erhürman, ülkeyi yönetmeye hazır olduklarına işaret etti ve “Kıbrıs Türk halkı bu zihniyeti hak etmiyor, biz hazırız ve çare vardır” diye konuştu. Eğitimde yaşanan sıkıntılardan da söz eden Erhürman, kamu okullarının açılmasının kurultay sonrasına ertelendiğine dikkat çekti. Eğitimdeki fırsat eşitsizliğine vurgu yapan Erhürman, ülkede birçok sorunun bulunduğunu ama ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin ilgisinin “devlet yönetmek” olmadığını ifade etti.