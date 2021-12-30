Erhürman: Asgari ücret hiçbir koşulda vergiye tabi olmayacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2018’deki dörtlü hükümette halkın alım gücünü korumak için yaptıklarını hatırlatarak, hayat pahalılığı ödeneğini yüzde 34, göç yasası diye bilinen yasayla işe girenlere yüzde 37 hayat pahalılığı verdiklerini vurguladı. Erhürman, 15 aylık dönemde asgari ücreti yüzde 45 oranında artırdıklarının altını çizerek, “Halkın döviz karşısında ezilmemesi için o gün ne gerekiyorsa yaptık, bugün yine yapacağız” dedi. 23 Ocak seçimlerinin bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Kıbrıs Türk halkını uçurumun kenarından döndüreceklerine dikkat çeken Tufan Erhürman, asgari ücretin hiçbir koşulda vergiye tabii olmayacağını söyledi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet KKTC Vatanseverler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti, çözüm önerilerini paylaştı.

ERHÜRMAN: CTP İNSAN ODAKLI SİYASET YAPIYOR

Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Lideri Tufan Erhürman, CTP olarak insan odaklı siyaset yaptıklarını vurguladı. Bu adanın üstünde yaşayan her insanın derdinin ortak olduğuna dikkat çeken Erhürman, çok ciddi bir ekonomik sorunla karşı karşıya olunduğunu ve bu sorunun herkesi ilgilendirdiğini belirtti. 2018’deki dörtlü hükümette halkın alım gücünü korumak için yaptıklarını hatırlatan Erhürman, hayat pahalılığı ödeneğini yüzde 34 olarak verdiklerini, göç yasası diye bilinen yasayla işe girenlere yüzde 37 hayat pahalılığı verdiklerini vurguladı.

“ASIL SORUN ZİHNİYETTE”

Erhürman, 15 aylık dönemde asgari ücreti yüzde 45 oranında artırdıklarının altını çizerken, piyasayı ucuzlatmak için vergileri de azalttıklarını dile getirdi. Bütün yükü maliyenin yüklenmesine rağmen, o seneyi 388 milyon artıyla kapattıklarına dikkat çeken Erhürman, UBP hükümetlerinin ise hayat pahalılığını dondurmaya kalktığını kaydetti. Söz konusu durum neticesinde mahkemeye gittiklerini ve mahkeme kararıyla hayat pahalılığının dondurulmasının engellendiğini söyleyen Erhürman, asıl sorunun zihniyette olduğunu vurguladı.

“BU ARKADAŞLARIN DERDİ YÖNETMEK DEĞİL”

İçinde bulunulan durumun son derece sıkıntılı olduğunun altını çizen Erhürman, “Petrole akaryakıta zam yapılıyor. Zam geliyorsa ben neden akaryakıt kuyruğunda bekliyorum? Tüp de bulamıyorum. Aşı var memlekette, aşı kuyrukları oluşuyor. Bu arkadaşlar yönetmiyorlar. Dertleri değildir” dedi.

Asgari ücretin net 6 bin 90 olarak açıklandığını kaydeden Tufan Erhürman, “Destekliyoruz dedik. Bir gün sonra başbakan ‘aceleye geldi bu iş’ dedi. ‘Bu kadar hızlı olmaz’ dedi. ‘İş verenin itiraz hakkı var, dava hakkı var’ dedi. Çalışma bakanı başka, hükümet başka mı?” diye sordu.

“ASGARİ ÜCRET HİÇBİR KOŞULDA VERGİYE TABİ OLMAYACAK”

Tufan Erhürman, asıl hedefin asgari ücretin Şubat ayına kadar bekletilip vergi dilimi içine sokulmasına olduğuna dikkat çekerken, “Asgari ücret hiçbir koşulda vergiye tabi olmayacak. Bu oyunlarla insanları maskara ettiğiniz yeter” diye konuştu. Bütün gelirlerin Türk Lirası, giderlerin ise döviz olduğuna işaret eden Erhürman, durmadan halkın alım gücünün eridiğini kaydetti. Türkiye’nin ihracata dayalı yeni bir ekonomi politikasına geçtiğine vurgu yapan Erhürman, ithal eden bir ülkenin döviz karşısında tutunamayacağını söyledi. “Dünyada kaç ada ülkesi varsa hepsi ihracat fukarasıdır” diye konuşan Erhürman, giderlerde olduğu gibi gelirleri de dövize endeksleyeceklerini ifade etti.

“BU YAŞADIKLARIMIZ KADER DEĞİLDİR”

Erhürman, “Bu konuda kararlıyız. İnsanlarımızı ezdirmeyeceğiz. Maaşlı insanları ezdirmemek demek esnafı da ezdirmemek demektir. Bu konuda bizim politikamız nettir” diye konuştu. Kıbrıs Türk halkının bu süreçte uçurumun kenarına geldiğini belirten Erhürman, “Bu yaşadıklarımız kader değildir. Beceriksizlik basiretsizlik ve gailesizlik var. Hepimizin gözümüzün içine baka baka yaşandı kurultay süreci. Bu 23 Ocak bizim için çok kritiktir. Dönüm noktasıdır. Aynı zihniyetle 5 sene daha devam edersek, nasıl var olacağız çok ciddi endişe yaşıyoruz” dedi.

GÜLER: CTP’Yİ AĞIRLAMAKTAN MUTLU OLDUK

KKTC Vatanseverler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Uğur Güler de ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, CTP hükümetinin 2004 yılında çıkarttığı yasanın olmaması durumunda birçok insanın şu an mağdur olacağını vurguladı. Bu yasayı çıkaran CTP’ye teşekkür eden Güler, bu iyiliğin de hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti. CTP’nin insan haklarını temel alan politikaları olduğuna dikkat çeken Güler, dernek olarak CTP heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

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30/12/2021 11:25