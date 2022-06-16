Erhürman: Asgari ücretlinin alım gücünü koruyun!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile asgari ücrete yapılması planlanan zammın beş aylık hayat pahalılığı baz alınarak hatta daha altında hesaplandığına dikkat çekti.

Erhürman, “Hükümetten gelen açıklamalar gösteriyor ki asgari ücrete yapılması planlanan zam ‘beş aylık hayat pahalılığı’ (% 43.10) baz alınarak, hatta onun altında hesaplanıyor” dedi.

Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

"Hükumet"ten gelen açıklamalar gösteriyor ki asgari ücrete yapılması planlanan zam beş aylık hayat pahalılığı (% 43.10) baz alınarak, hatta onun altında hesaplanıyor. Beşinci ayın sonundan itibaren gelen (başta akaryakıt zamları) olmak üzere zamlar halihazırda insanların alım gücünü düşürmüş olmasına karşın bu hesaba dahil değil.

Yani asgari ücret "hükumet"in açıkladığı kadar artsa da, alım gücü halihazırda düşmüş olarak açıklanacak. Bu insanlar nasıl geçinecek sorusunu yanıtlamak daha da güçleşecek. Maliye'nin gelirleri artıyor. Bu hesabı tekrar yapın ve esnaf ve işletmelere vereceğiniz destekle asgari ücretlinin alım gücünü koruyun. Aksi halde hem açlık, hem talebin daralması, hem de yurttaşların istihdamdan çekilmesi daha da hızlanacak!

Bu habere tepkiniz:



16/06/2022 18:20