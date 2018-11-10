Erhürman Atatürk'ün Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başbakan Erhürman, mesajında, "Bir halkın, en zor koşullarda dahi, öz güvenini yitirmeden, dayanışma içinde, el ele vererek nasıl yeniden ayağa kalkabileceğinin en güzel örneğini tarihe miras bırakan büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz" dedi.