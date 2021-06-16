Erhürman: Atun'un 'ilahiyat okulları' önerisinden Eğitim Bakanı'nın haberi yok

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP Milletvekili Sunat Atun’un Meclis’e sunduğu ilahiyat bölümlerini içeren ortaokul, lise ve kolejlere okul olarak ‘yasal’ bir statü kazandırılmasına dair yasa önerisi ile ilgili tepki gösterdi.

Erhürman, Eğitim Bakanı Olgun Amcoağlu'nun konudan haberdar olmadığını, laiklik ekseninde toplumda yeni tartışmalar başlayabileceğini işare etti.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

"Sn. Atun, hükümete mensup bir milletvekili. Mevzuat değiştirilerek, İlahiyat Ortaokulu/Lisesi/Koleji kavramlarının da "okul" tefsirine eklenmesi için bir yasa önerisi veriyor. Eğitim Bakanı'nın Özgür Gazete'de yer alan açıklamasına göre Bakanlığın bundan haberi dahi yok. Üstelik laiklik ekseninde toplumda yeni tartışmalar başlatacağı öngörülebilecek bir konuda. Ve üstelik Sn. Bakanın Yenidüzen'e açıkladığına göre Bakanlık böyle bir ihtiyaç görmezken! Kimin ne yapmaya çalıştığı belli değil! Evlere şenlik bir hükümet!"

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16/06/2021 21:11