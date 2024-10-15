Erhürman: “Ayın oyun maskaralığın” içinde ciddi işleri gözden kaçırmayalım

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanlığı seçimi sürecinde yaşanan tartışmaların önemli bölgesel gelişmeleri gölgede bırakmaması gerektiği uyarısında bulundu. Erhürman ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ile ilişkilerde iyi komşuluk esasına dayalı bir formülün kazandırıcı olacağına dair mesajını vurguladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kasım ayı başında Yunanistan'ı ziyaret edeceği haberlerine atıfta bulunan Erhürman, bu gelişmelerin bölgedeki diyalog, istikrar ve sürdürülebilir barış açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Erhürman, "Bu kadar fasariyanın, "ayın oyun maskaralığın" içinde ciddi işleri gözden kaçırmayalım" diyerek dikkatleri bu bölgesel gelişmelere çekti.

Erhürman'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Ülkeyi yöneten" arkadaşlar "Meclis Başkanlığı seçimi" oyunlarıyla meşgulken, çevremizde çok önemli gelişmeler yaşanıyor.

6 Ekim tarihinde Yunanistan Dışişleri Bakanı "Türkiye ile görüşüyoruz. Münhasır ekonomik bölge konusunda anlaşmaya varabiliriz" dedi.

12 Ekim tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan'a sorulan, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis, deniz yetki alanlarının belirlenmesi için fırsat doğduğunu ve cesur adımlar atılması gerektiğini söyledi. Belki Dışişleri Bakanımızın onların Dışişleri Bakanıyla da bu konuda görüşmeleri olabilir. Siz özellikle Mısır'la devam eden görüşmeler, bu görüşmelerin yanına Yunanistan'da da böyle bir sürecin eklenme olasılığını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine,

"Türkiye ile Yunanistan, tarihsel bağları bulunan iki komşu ülkedir. İyi komşuluk esası iki ülkeye de kazandıracak formülün anahtarıdır. Türkiye ile Yunanistan ilişkileri, bu esas ekseninde inanıyorum ki daha güzel günlere doğru ilerliyor... Deniz ve hava sahası yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak belirlenmesini öteden beri istiyoruz. Bölge ülkeleri olarak ancak diyalog ve iş birliğiyle güvenlik ve istikrarı artırabilir, çatışma risklerini azaltabiliriz" yanıtını verdi.

Bugün de basında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sn. Hakan Fidan'ın Kasım aynı başında Yunanistan'ı ziyaret edeceğine dair haberler yer aldı.

Bölgede diyalog, istikrar, sürdürülebilir barış ve iş birliği açısından çok önemli gelişmeler bunlar.

Bu kadar fasariyanın, "ayın oyun maskaralığın" içinde ciddi işleri gözden kaçırmayalım"

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