Erhürman: Bakana kimle çalışacağını söylemek bize düşmez

Başbakan Tufan Erhürman, BRT’de Basın Odası programına katıldı.

Önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Tufan Erhürman Kıb-Tek konusunda şu ifadeleri kullandı: “Hiç kimse bir bakana müsteşarının kim olduğunu söyleyemeyeceği gibi altındaki kurumun başında kimin olacağını da söyleyemez. Bakanımız o uyumu sağlayamadığını söyledi. Biz de saygı duyduk. Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı evet görevden alındı. Bakanlar Kurulu’ndan bu karar çıktı, sözlü olarak da kendisine iletildi” ifadelerini kullandı.

Başbakan Erhürman Hüdaoğlu’nun yerine kimin atanacağının belli olmadığını görevden alınmasında toplu iş sözleşmesiyle ilgisi olduğunu söyledi