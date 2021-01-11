Erhürman: Başka kararlar seçim maksatlı olur kabul edilemez…

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ersan Saner’in Erken seçim açıklamasının ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu.

Hükümetin bu saatten sonra yalnızca acil, günlük, idari işleri yapmakla mükellef olduğunun altını çizen Erhürman, atamalar, Kamu Hizmeti Komisyonu dışında yapılacak istihdamlar, vatandaşlıklar ve ihalelerin seçim maksatlı olacağından ötürü kabul edilemeyeceğini söyledi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Sn. Saner'in erken seçim çağrısının ardından bu hükumet artık yalnızca acil, günlük, idari işleri yapmakla mükelleftir.

Bu saatten sonra bunların dışına çıkarak yapılacak işlemler (atamalar, Kamu Hizmeti Komisyonu dışında yapılacak istihdamlar, vatandaşlıklar, ihaleler, vb.) seçim maksatlı olur ve kabul edilemez.

Meclis'teki siyasal partiler olarak, pandemi koşullarında hükumetin yarattığı bu kaostan ülkeyi salimen çıkaracak adımları atmakla mükellefiz. CTP bugüne kadar olduğu gibi bu dönemde de bu sorumluluk bilinciyle hareket edecektir.

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11/01/2021 20:46