Erhürman: Beceriksiz hükümet sorunlara odaklı değil

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet bugün Paşaköy’deki ağıllar bölgesini ziyaret etti, beceriksiz Azınlık Hükümeti’nin sorunlara odaklı olmadığını vurguladı. Hayvancıların sorunlarını dinleyen CTP Lideri Erhürman’a Mağusa Milletvekili Erkut Şahali ve Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da eşlik etti. Kıbrıs Türk Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da ziyarette hazır bulunurken, hayvancıların, hükümetin yanlış politikalarından dolayı zor duruma düştüğüne dikkat çekti. Paşaköy’deki ziyarette bölge halkından çok sayıda hayvancı ve genç girişimci de hazır bulundu.

ERHÜRMAN: GENÇ HAYVANCILARIN PROJELERİ DESTEKLENMELİ

Hayvancıların sorunlarını dinleyen Ana Muhalefet Lideri Tufan Erhürman, hükümetin her konuda olduğu gibi hayvancıların sorunları konusunda da politika üretmediğine dikkat çekti. Azınlık Hükümeti’nin odaklandığı tek noktanın kurultay olduğuna vurgu yapan Erhürman, hükümeti istifaya çağırdı. Özellikle genç hayvancıların projelerle desteklenmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, azınlık hükümetinin hiçbir konuya çözüm üretemediğini dile getirdi. Pandemi koşullarında tarımsal üretimin önemini yeniden hatırlattığını söyleyen Tufan Erhürman, tüm girdileri dövize endeksli bu sektörde yerel girdi payının artırılmasına başlayarak, ürünlerin hem iç hem de dış pazarlarda satılabilirliğini sağlayacak bir planlamaya acilen gereksinim duyulduğunu söyledi.

“İSTİKRARSIZLIK, ÜLKENİN KANAYAN YARASI”

Tüketici ihtiyaçlarının doğru saptanmasının sürdürülebilir bir üretim ve pazarlama için elzem olduğunun altını çizen Erhürman, ithal ikamesi olabilecek bir ürün yelpazesinin geliştirilmesinin tarımın toplam ekonomi içindeki payını artırabileceğini kaydetti. Erhürman, bu yolla da tarımla geçimini sağlayanların refah artışı yaşayabileceğini vurguladı. İstikrarsızlığın ülkenin kanayan yarası olduğunu söyleyen Erhürman, yaşanmakta olan sorunların çözülebilir olduğunu ancak bu çözümlere odaklanmak yerine kendi kişisel siyasi hedefleri doğrultusunda hareket edenlerle toplumsal kazanım sağlanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

NAİMOĞULLARI: ÜRETİCİ MAĞDUR OLMAYA DEVAM EDİYOR

Ziyaret sırasında söz alan Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, denetim eksikliğinden yakındı. Üreticinin mağdur olmaya devam ettiğini kaydeden Naimoğulları, süt fiyatlarının da dibe vurduğunu söyledi. Ülkedeki et kaçakçılığına da değinen Naimoğulları, hiçbir makamın bu konuda en küçük bir girişimde bulunmadığına değinerek denetim eksikliğinden yakındı. Sektördeki sorunlar karşısında hükümetin hem kör hem sağır olduğunu belirten Mustafa Naimoğulları, tarım kesiminin kaderine terk edildiğini söyledi.

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27/08/2021 17:24