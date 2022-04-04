Erhürman: Belediyeler Değişiklik Yasa hayata geçmeden önce nüfus sayımı yapılmalı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda hükümetin memleketi kaosa sürüklediğini söyledi

Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın geri çekilerek, birlikte çalışma çağrısı yapan Erhürman, “Yapılan çalışma çalakalemdir. Neye yetişmeye çalışıyorsunuz? Bunun altından ne siz ne belde halkı kalkabilir” dedi.

Ülkede nüfus sayımının en son 2011’de yapıldığını anlatan Erhürman, yasanın hayata geçmesinden öncesinde nüfus sayımı yapılması gerektiğini kaydetti.

Erhürman, Avrupa’nın birçok yerinde Akıncılar’daki nüfustan daha küçük belediye olduğunu da dile getirerek, tek kriterin nüfus olamayacağını dile getirdi

Hükümetin CTP’nin yaptığı uyarı sonrasında bugün Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’ndaki bir maddeyi değiştirmeye çalıştığını aktaran Erhürman “Komite gündemindeki çalışmaya göre, nüfusu 5001 olan tüm yerleşim yerleri başvuru yaparak belediye olabilir. Ama siz bu belediyeyi kapatıyorsunuz. Aceleye getirilerek Meclis önüne bunları getiriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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04/04/2022 11:40