Erhürman: Ben yaparım olur zihniyeti ile mi hareket edeceksiniz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisinde konuştu.

Tufan Erhürman, ülkede büyük sıkıntılar olmasına rağmen, Meclis’in daha önceki dönemlerde olduğu gibi, 2 gün yerine 1 gün toplantı yapacak olmasını eleştirdi.

Erhürman, bu konuda parti başkanları arasında istişare edilmediğini ifade ederek, Danışma Kurulu’nda oyçokluğu ile alınan kararın geri çekilmesini istedi, hükümetin 21 muhalefet vekilini yokmuş gibi sayarak, hareket edemeyeceğini vurguladı.

Hükümete “doğru raya dönün” çağrısı yapan Erhürman, “Züccaciye dükkanına girmiş fil gibi, önünüze gelen camı indirerek hareket edecekseniz, bu camların sizin de ayağınıza batmasına neden olur” dedi.

“Ben yaparım olur zihniyeti ile mi hareket edeceksiniz?” diye soran Erhürman, “Memlekette zamlar, hayat pahalılığı ile altı üstüne geldi. Biz 1 gün toplanalım, sadece denetleme yapalım. Hiçbir şekilde görüşmüyorsunuz, diyalog koymuyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Bu anlayış ile Meclis’te birlikte ve barış içerisinde çalışma olanağının berhava edildiğini iddia eden Erhürman, “Bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaksınız” diye konuştu

Erhürman, Meclis itibarının her adımla yerle bir edildiğini ve buna müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

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21/03/2022 12:46