Erhürman: “Benzinde Fiyat İstikrar Fonu, 84 kuruştan 564 kuruşa çıktı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, benzinde Fiyat İstikrar Fonu’nun 84 kuruştan 564 kuruşa çıktığını söyledi, fiyatların neden düşmediğini sordu. Cumhuriyet Meclisi’nde benzin fiyatlarıyla ilgili konuşan Erhürman, “fiyatlara zam gelmedikçe mesele yok gibi okuyoruz” dedi. Son 20 gündür zam gelmediğini söyleyen Erhürman, benzinin fiyatına zam geldiğinde, ana muhalefet olarak “niye zam yaptınız” diye hiçbir zaman sormadıklarını kaydetti. Son 20 günde benzini takip ettiklerini söyleyen Erhürman, 20 gün önce fiyat istikrar fonuna 84 kuruş ödendiğini, bugün ise bu rakamın 565 kuruş olduğunu vurguladı. “84 kuruştan 564 kuruşa her bir litre başına 95 oktana ödenen vergi arttı” diyen Erhürman, fiyatların bu süreç içerisinde neden düşmediğini sordu.

“Üniversiteler konusunda bir karar verilmeli”

DAÜ meselesiyle ilgili de konuşan Erhürman, çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Bu ülkedeki her kişinin, yüksek öğretimde kalitenin öne çıkarılması gerektiğini söylediğini belirten Erhürman, dünyadaki hiçbir “süper üniversitenin” dahi, bütün ihtiyacı olan gelirini, öğrencilerden aldığı harçlar üzerinden idame ettirmediğini vurguladı. Böyle çalışan bir üniversitenin kaliteye ulaşmasının da mümkün olmadığının altını çizen Erhürman, üniversiteler konusunda bir karar verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Üniversite konusundan bir karar verilmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Bütün üniversiteleri niceliğe mi yönlendireceğiz yoksa pilot üniversite mi seçeceğiz?” diye sordu. Dünyada isim yapmış insanlara sunulacak olan imkanların, DAÜ’de görev yapmak için teşvik edici olması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Mahalli gelirlerden hangi paysa, bilsin ki o payı akademik kriterleri yerine getirdiği takdirde alacak. Bugün DAÜ’de dünyada en etkili akademisyenler sıralamasına girenler var. Bu bizim için çok önemlidir. Bu konuya bu gözlükle bakılması gerektiğini özel olarak vurgulamak istedim” dedi.