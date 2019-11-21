Erhürman: Berlin toplantısından beklentimiz 5'li görüşme kapısının açılması

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21/11/2019

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Erhürman: Berlin toplantısından beklentimiz 5'li görüşme kapısının açılması

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman: "Akıncı bizi Berlin görüşmesi öncesinde bilgilendirdi. Guterres’in BM temel parametleri ile ilgili yaptığı açıklamaların arkasında durmasını istiyoruz." dedi 

Erhürman: Kararlılıkla arkasın durulursa beşli görüşmenin kapısı açılır. Siyasi eşitlik temel parametredir. Alver konusu değildir. Berlin toplantısı genel sekreteri başkanlık etmesi noktasında önem kazanıyor. Bizim oradan olumlu beklenti olarak beklediğimiz 5’li görüşmenin çıkmasıdır.

21/11/2019 12:41
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TAGS: tufan erhürman
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