Erhürman: Berlin’i önemsiyoruz

Günaydın Haber Kıbrıs Programında Mete Tümerkan ve Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleşecek olan 3’lü görüşmeyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres’in orada olacak olması ve iki liderin onun önünde konuşacak olması önemlidir dedi.

Erhürman, Berlin'de bir durum tespiti yapılacağını ve iki liderin Genel Sekreter önünde posizyonların net bir şekilde ortaya koyacağını belirtti.

Tufan Erhürman Berlin'in başarısının Guterres'in kafasında 5'li konferans yapılabilir düşüncesini oluşturmak olacağını vurguladı

21/11/2019 11:23