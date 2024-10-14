PM toplantısı sonrası açıklama yapan CTP Genel Başkanı Erhürman, "Bir an önce erken seçime gitmekten başka bir yol yoktur" dedi.

Erhürman'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

UBP süreci toparlamakla yükümlüdür Bir meclis başkanı seçme ya da seçtirme yükümlülüğü vardır bunu becerecekler mi göreceğiz Ne olursa olsun bize göre yaşanlar bu ülkenin yönetilemediğini gösteriyor Bu işi bir erken seçim temizler görüşü parti meclisimizde de desteklenmiştir Meclis gibi belirlenmeden aday belirleyip yola devam edeceklermiş, sorunu çözmek onların görevidir Bir an önce erken seçime gitmekten başka bir yol yoktur