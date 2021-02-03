Erhürman: Bir an önce kriz merkezi!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama da “Kriz merkezi” önerisini yineledi, hükümeti geç karar aldığı gerekçesi ile eleştirdi. Bir haftalık kapanma kararında hareketliliğin durmamasından ötürü vaka sayısında patlama yaşandığına dikkat çeken Erhürman “Hem yönetmeyin, hem yaptığınız hataları kabul etmeyin, hem yardım tekliflerini inatla reddedin, hem de size güvenmemizi bekleyin! Bir an önce kriz merkezi!” dedi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Bütün uyarılara karşın kapanma kararı geç alındı. Bütün uyarılara karşın bölgesel kapanmada ısrar edildi. Ve yine bütün uyarılara karşın ilk bir haftalık kapanmada hareketlilik durdurulamadı. Sonuç: Vaka sayısında rekora ulaştık ve vakalar tüm ilçelere yayıldı.

Buradan çıkardığımız ders ne peki? Pandemi tüm dünyanın sorunu!!! Hem yönetmeyin, hem yaptığınız hataları kabul etmeyin, hem yardım tekliflerini inatla reddedin, hem de size güvenmemizi bekleyin!!! Bir an önce kriz merkezi!!!

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03/02/2021 20:42