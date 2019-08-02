Erhürman: Bir kesimi sorumlu tutarak politika yapma yanlış

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman hayat pahalılığı ile ilgili tartışmalar noktasında açıklama yaptı. Erhürman, hayat pahalılığı konusundaki karardan sonra mahkemelerin eleştirildiğini ardından da ülkenin içinde bulunduğu durumdan sendikaları sorumlu tutan açıklamaların geldiğini kaydetti. Erhürman, “Bir kesimi ya da kurumu sorumlu tutarak, hedefe koyarak, toplum içinde bölünmeler yaratarak politika yapma anlayışı geride kalmalı artık. Bu anlayışın bize ne getirdiği de, bizden ne götürdüğü de açık” diye konuştu.