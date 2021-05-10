Erhürman: Bir usta bir memleket anlayışını reddediyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Gayrı Resmi Cenevre görüşmeleriyle ilgili bugün Mecliste gerçekleştirdiği ‘bilgilendirme toplantısına’ katılmayacaklarını belirterek, süreci basından takip ettiklerini, bu nedenle de bugün gerçekleştirilen Meclis oturumunun ‘göstermelik’ olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, Cenevre’de “her şeyin olup bittiğini” belirterek, “Meclisteki toplantıya katılacak siyasi parti ve milletvekillerine saygımız sonsuz, CTP olarak, ‘bir usta bir memleket’ anlayışını reddediyor ve bugünkü toplantıya katılmıyoruz” dedi.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

“Bir usta bir memleket!

Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin temsilcileri Cenevre'deydi. Sn. Tatar ile orada gerçekleştirilen ilk toplantıdan önce, Kıbrıs Türk tarafının 6-7 maddelik bir öneri sunmaya hazırlandığı basında haber olarak yer aldı. Haberin yayımlanmasından sonra yapılan toplantıda bunun doğru olup olmadığı siyasi parti temsilcileri tarafından soruldu ancak Sn. Tatar bu haberin ‘asparagas’ olduğu ‘bilgi’sini verdi. Oysa toplantının ertesi günü Kıbrıs Türk tarafı masaya gerçekten de altı maddelik bir öneri sundu ve Cenevre’de bulunan siyasi parti temsilcileri bu önerileri de basından öğrenmek zorunda bırakıldı.

Yaşanan bu olay bir kez daha açık biçimde gösterdi ki Sn. Tatar ‘bir usta bir memleket’ anlayışıyla ve ‘ben bilirim, ben yaparım, olur’ tavrıyla hareket etme niyetinde. Bu şartlarda Cenevre'de her şey olup bittikten sonra bugün yapılacak olan ‘bilgilendirme toplantısı’ bizim açımızdan hiçbir anlam ifade etmediği gibi, ‘göstermelik’ olmaktan öteye de geçmiyor. Katılacak siyasi parti ve milletvekillerine saygımız sonsuz. CTP olarak, ‘bir usta bir memleket’ anlayışını reddediyor ve bugünkü toplantıya katılmıyoruz.”

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10/05/2021 11:55