Erhürman: Biriken öfkenin boyutunun farkında bile değilsiniz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, alkollü içkilerde vergilerin arttırılmasını değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, hükumetin alkollü içkilere yapılan zammı "sütten ucuz bira satılıyordu" diye gerekçelendirmesine tepki göstererek" Bundan sonra söylediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Biz "süt pahalı oldu" dediğimizde, onlar söylediğimizi "bira çok ucuz lütfen pahalılaştırın" diye anlayabilirler!

Hem her gün insanların alım gücünü düşürün, hem de aklımızla dalga geçin! Biriken öfkenin boyutunun farkında bile değilsiniz!" dedi.

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23/03/2022 18:02