Erhürman: Birinci tanıkların itirafları var. Polis görevini yapmalı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Günaydın Haber Kıbrıs programına telefon bağlantısıyla katıldı. Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'nin sorularını yanıtlayan Erhürman, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili son yaşanan gelişmelerle hakkında konuştu.

İşte Erhürman'ın konuşmalarından satırbaşları:

"Kıbrısta zaman aşımı yoktur. itiraflar var ve soruşturma açılabilir.

Basında daha önce sadece Galip Mendi'nin adı geçti. Yaşanan gelişmelerde birinci elden tanıklar ortaya çıktı. Hukuk açısından son derece önemlidir.

İddialar var ve açıklamalar var. Atilla Peker başsavcılığa yönelik resmi dilekçe yaptı. Galip Mendi'nin açıklamaları da örtüşüyor.

Atilla Peker ve Galip Mendi'nin açıklamaları önemlidir. Mendi'nin açıklamaları görüşmeyi doğruluyor. Çantadan bahsediyor.

Yaşanan gelişmeler, dosya üzerindeki çalışmayı zorunlu hale getiriyor.Polisin bunları görmezden gelmemesi gerekir. Eğer öyle olursa görevini yapmıyor demektir.

İtirafları yapanlar sıradan kişiler değildir.Haber kaynakları basın değil kendileridir.

Atilla Peker'in açıklamaları ve o dönem görevde olan Mendi'nin açıklamaları önemlidir.

Mendi'nin açıklamaları Peker'i doğruluyor. Pekerle örtüşüyor. Korkut Eken'le geldiklerini ve çanta olduğunu söylüyor. Yalanlama ve yanlış demiyor bazı kısımları bilmediğini söylüyor.

Dosyada ciddi bir aydınlanma var. Türkiye ile adli yardımlaşma konusundaki anlaşma işletilmeli.

Polis teknik çalışmayı yapacak. KKTC ve TC İçişleri Bakanlıkları derhal harekete geçmeli. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve İçişleri Bakanları muhataplarıyla görüşmeli.

Açıklamaların ardından adım atılmalı.Kimse bu saatten sonra siyasi iradeyi gösterememezlik edemez.

Ne orada dosya açılması ne de burada dosyanın ileriye götürülmemesi olamaz.

Kimse bu saatten sonra kulağının üzerine yatamaz. Hareket edilmezse sert tepki göstereceğiz.

CTP olarak 3 ayaklı bir süreci gündeme getirdik.

Cumhurbaşkanı Güvenlik Kurulunu toplamalı. Hükümet, Türkiye hükümeti ile görüşmeli. Mecliste araştırma komitesi kurulmalı.

Meclisteki araştırma komitesinde herkesin bilgi paylaşması zorunludur.

Kutlu Adalı ile ilgili daha önce gizli oturum yapılırdı onlar üzerindeki tutanaklar üzerinde çalışacağız. Olaylara tanıklık edenlerle görüşeceğiz. Meclis komitesinde herkesi dinleyebilirsiniz".

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26/05/2021 09:51