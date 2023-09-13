Erhürman: Birlikte planlayacak, birlikte yöneteceğiz...

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede yaşanan sorunları gündeme getirerek ülke nüfusundaki artışa dikkat çekti. Yeni Merkezi Cezaevi’nin yetersiz kaldığını anlatan Erhürman, okullarda yabancı uyruklu öğrencilerin sayısının arttığını ifade etti.

Erhürman, mevcut nüfusa ülke alt yapısının cevap veremediğine dikkat çekerek “Ölü gözünden yaş beklemeyeceğiz. Birlikte planlayacak, birlikte yöneteceğiz...” dedi.

Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Cezaevi'nde 376 üçüncü ülke vatandaşı var. 209 TC, 183 KKTC vatandaşı ve 105 çift uyruklu. Yeni cezaevinin kapasitesi de, personeli de yetmiyor.

Okullarımızda 40'ın üstünde farklı ülkeden öğrenciler var.

Hastaneler, yollar, alt yapı yetmiyor, trafikteki keşmekeş arttıkça artıyor.

Konut piyasasında da, araba piyasasında da, ekonominin hemen hemen tamamında da talebi KKTC vatandaşları belirlemiyor artık!

Bugün "KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Açılış Toplantısı" gerçekleştirildi. 2074'e kadarki ihtiyaç çerçevesinde şekillendirilecek çalışma. Elbette önemli. Ama bu sürenin içerisinde ülkedeki nüfusun artış hız ve miktarını öngörmek özellikle pandemiden bu yana yaşadığımız gelişmelerle birlikte imkansız gibi.

İki yılı aşkın bir süreden beri dillendirdiğimiz nüfus planlaması da, onun üzerinden şekillenecek beş yıllık sosyal, ekonomik, kültürel kalkınma planı da bu ülke ve bu halk için bir var oluş meselesi artık!

Kim yapacak? Herhalde yalanla, talanla, iradesizlikle, beceriksizlikle, basiretsizlikle, cehaletle malul bu zihniyet ve onun "bir şey olma" sevdalısı temsilcileri değil!

Ölü gözünden yaş beklemeyeceğiz. Birlikte planlayacak, birlikte yöneteceğiz...