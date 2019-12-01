Erhürman: Biz bu işin takipçisi olacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne’de yapımı devam eden okul binası inşaatında meydana gelen çökme olayı ile ilgili açıklama yaptı.

Konunun KTMMOB'nin öncülüğünde kurulacak bağımsız bir komisyonla araştırılması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, CTP’nin mecliste bu konun takipçisi olacağını kaydetti.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Bir okul inşaatında meydana gelen çökme sonucu beş işçi yaralandı. İnşaatı kontrol etme görevi Planlama İnşaat Dairesi'nde. Uygulamada ve denetimde hata neredeydi bunun ortaya çıkarılması lazım. Bunun için de en doğru yöntem ülkemizde uzman kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan KTMMOB'nin öncülüğünde bağımsız bir komisyonun hızla konuyla ilgili bir rapor hazırlayarak soru işaretlerini gidermesi.

Bakanlığın bu konuda inisiyatif üstlenmesi gerekiyor. Görmezden gelinecek, geçiştirilecek bir olay değil. Biz de yarından itibaren Meclis'te takipçisi olacağız. Yaralanan işçilere acil şifalar dilerim.

01/12/2019 16:12