Erhürman: Bize bilgi verilmeden bu metin okunuyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Dün nasıl başladı bugün nereye vardı. Gerçekten çok üzgünüm” dedi.

Erhürman, dünkü deklarasyona ilişkin çalışmaların yapıldığını, dün gece CTP Parti Meclisi’nin toplandığını ancak açıklama yapılmadığını bugünkü ortak çalışmanın beklendiğini söyleyerek, bugün sabah Mecliste dört partinin imzalayacağı bir deklarasyona ilişkin kendilerine bilgi verilmediğini belirtti.

Erhürman, “Sabah 9’dan beri buradayız. Ama bize bilgi verilmeden bu metin okunuyor” dedi.

Dört partinin açıklamasını Meclis’te okunmasının doğru olmadığını söyleyen Erhürman, herkesi aklı selime davet etti.

15/10/2019 14:22