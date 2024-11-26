Erhürman, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart ile görüştü

ads ads ads
26/11/2024

ads
Erhürman, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart ile görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile bir araya geldi. Görüşme, BM Kıbrıs Özel temsilciliğinde yer aldı.

 

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre toplantıda, Colin Stewart'a ekibi de eşlik ederken, CTP heyetinden ise Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros hazır bulundu.

 

Görüşmede, yeni geçiş noktaları, çok taraflı formatta gerçekleştirilmesi planlanan toplantı ve elektrik enterkonnekte bağlantı projeleri konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

26/11/2024 18:59
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.