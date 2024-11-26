Erhürman, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart ile görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile bir araya geldi. Görüşme, BM Kıbrıs Özel temsilciliğinde yer aldı.

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre toplantıda, Colin Stewart'a ekibi de eşlik ederken, CTP heyetinden ise Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros hazır bulundu.

Görüşmede, yeni geçiş noktaları, çok taraflı formatta gerçekleştirilmesi planlanan toplantı ve elektrik enterkonnekte bağlantı projeleri konularında görüş alışverişinde bulunuldu.