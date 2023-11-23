Erhürman: Böyle bir nüfus baskısının altından bu ülke kalkamaz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaşanan nüfus baskının altından bu ülkenin kalkamayacağının altını çizdi. Meclis’te konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu halkın var oluşuna dair endişemiz var. Başımız eğiktir cenazelere anmalara gittiğimizde. Verilen mücadelelerin sonu bu değildi” ifadelerini kullandı.

“Bu iş bizim başımıza hem içeride hem de dışarıda çok büyük belalar açacak”

Nüfus planlamasıyla ilgili konuşarak sözlerine başlayan Tufan Erhürman, “Nüfus, toprak ve mülkiyet konusunda hızla gerekli düzenlemeleri ve planlamaları sektörle birlikte yapmazsak, bu iş bizim başımıza hem içeride hem de dışarıda çok büyük belalar açacak” ifadelerini kullandı. Bir senedir yaptıkları konuşmalarının özetinin söz konusu ifadeler olduğuna işaret eden Erhürman, “Bu konuda öneriler dile getirdi. Kalkınma planını dillendirirken de önce nüfus politikasını ortaya koymamız lazım. Bu planlamayı hızla yapmamız lazım dedik. Sanki bu konuyu hiç gündeme getirmemişiz gibi, bir anda gazetelerin hepsinin ön sayfasında bu konu var” dedi. 15 Kasım günü KKTC’nin kuruluşunun yıl dönümünde The Guardian Gazetesi’nde çıkan haberi anımsatan Erhürman, haberin ardından da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanının açıklamalarına değindi. “Gerek basın, gerek sosyal medya aracılığıyla pek çok iddia gündeme geliyor” diyen Erhürman, bir başka meselenin de “kara para” meselesi olduğunu kaydetti.

“Bu tren hepsinin üstüne doğru gidiyor”

Söz konusu durumların sadece toprak ve mülkiyet sorunuyla karşı karşıya bırakmadığının altını çizen Erhürman, “Sektörü de sallama tehlikesindedir. Dün Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı rakamlar da verdi. Tapuda kayıtlı olan rakamlardır bunlar” diye konuştu. Sözleşmelerle satış konusunda da birçok kez konuştuklarını dile getiren Erhürman, “Bu tren hepsinin üstüne doğru gidiyor. Ne bu ülkenin başbakanlığından ne de dışişleri bakanlığından tek laf duymadık” diye konuştu. The Guardian Gazetesi’nin haberinde, “Son 1 yılda 39 bin Rus’un bu ülkede ikamet etmeye başladığını” söylediğine dikkat çeken Erhürman, “hükümetin” bir an önce bu konuya yanıt vermesi gerektiğine vurgu yaptı. Tufan Erhürman, “Bu rakam 39 binse nüfus konusunda ne diyeceksiniz? 39 bin Rus ise kaç İranlı, kaç Kazak?” diye sordu. “Bizim nüfusumuz kaç? Ne zaman bunlarla ilgili ciddiyetle çalışma yapacaksınız? Neyi bekliyorsunuz? Kim bunlara cevap verecek?” sorularını soran Erhürman, pandemiden sonraki dört yılın, daha öncekilere benzemediğini belirtti.

“Verilen mücadelelerin sonu bu değildi”

“Hükümetin” sorunları sadece seyrettiğini ve konuşmadığını dile getiren Erhürman, böyle bir nüfus baskısının altından bu ülkenin kalkamayacağını vurguladı. Erhürman, “Böyle bir nüfus baskısının altından bu ülke, çevre, trafik ve kültürel olarak kalkamaz” dedi. Tufan Erhürman, “Oturduğunuz makamlarda ne yapıyorsunuz? Kutlamaları yapalım, 1 haftadır dünya bunu konuşur, TC’de Dışişleri Bakanlığı’na soru sorulacak hale geldi konu. Kendine hükümet diyenler ziyaretlerde. İçinde bulunduğumuz an, çocuklarımızın hayatından çaldığımız anlardır. Bizi geçti. Bu saatten sonra dönün gözünüzü ve bakın çocuklarımıza. Okul da hastane de hapishane de yetmeyecek. Geldiğimiz nokta vahimdir. Artık bizim neslimiz için konuşmuyorum. Gözümüzü açmazsak, çocuklarımız ya bu memleketten gidecek ya da gettoda yaşayacak” ifadelerini kullandı. Tufan Erhürman, “Bu halkın var oluşuna dair endişemiz var. Başımız eğiktir cenazelere anmalara gittiğimizde. Verilen mücadelelerin sonu bu değildi” diye ekledi.