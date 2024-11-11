Erhürman: ''Bu Halkı Bölmenize Geçit Yok!''

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden sert bir açıklama yaptı.

Erhürman, ülkeyi dünya ile bağını koparmış, yurtsuzlaştırma, ekonomi, eğitim ve sağlık gibi alanlarda yetersizliklerle boğuşan bir yönetimin halkı germekten ve bölmekten başka bir yöntemi kalmadığını savundu. Meclis Başkanı seçilememesiyle gündeme gelen uzun süren seçim sürecini hatırlatan Erhürman, bunun ardından darbe yoluyla bir “çözüm” arayışına yönelmenin halkı kutuplaştırmak amaçlı bir hamle olduğunu ifade etti.

Erhürman, açıklamasının sonunda darbe söylemlerine karşı halka çağrıda bulunarak, "Bu halkı bölmenize, germenize, acemi gündem değiştirme çabalarınıza, darbenize geçit yok! Halk, aklıyla dalga geçmenize izin vermeyecek!" ifadelerini kullandı.

Erhürman'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Anarşist"... "Terörist"...

Değişmeyen kuraldır. Dünyada tüm darbeciler, darbeye karşı çıkanları bu sözcüklerle yaftalamaya çalışırlar.

Belli ki,

- halkımızı hem dünyadan koparıp hem de yurtsuzlaştıranların,

- ekonomiyi batıranların,

- sağlığı, eğitimi mahvedenlerin,

- trafikte, cinayetlerde, iş cinayetlerinde, hastanelerde hayatlarını kaybedenlerin zerrece gailesini çekmeyenlerin,

- 15 tur boyunca bir Meclis Başkanı seçemeyip, "çözüm"ü Meclis'te darbe yapmakta bulanların gerginliğe oynamaktan başka yolu kalmadı.

Bu halkı germe, bölme, cepheleştirme oyunu bir kez daha sahnede...

Yağma yok! Bu halkı bölmenize de, germenize de, cepheleştirmenize de, acemi gündem değiştirme çabalarınıza da, darbenize de geçit yok!

Bu halk, aklıyla dalga geçmenize, geçtirmenize izin vermeyecek!