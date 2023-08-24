CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında T&T ile imzalanan sözleşmede mücbir sebep hükmü olduğunu ancak ilgili maddede salgın hastalıkla ilgili “kısmen veya tamamen” sözünün geçmediğini söyledi.

Bakanlar Kurulu’nun 2021 yılındaki kararıyla pandemi nedeniyle şirketin ödemelerinin ertelendiğini ifade eden Erhürman, sözleşmedeki maddenin salgın hastalığın işletme süresinin sonuna eklenmesini gerektirmediğini belirtti.

Hükümete, “ciddiyetsizlik” suçlamasında bulunan Erhürman, “59 Milyon Euro’ya 27 ay 9 günlük sürenin satın alınması gibi durum olamayacağını, zaten 27 ay 9 günlük süre olmadığını” savundu.

Şirketle ihtilafın çözülmesi için ek sözleşmeyle tahkimin de, 59 Milyon Euro’nun da kabul edildiğini ifade eden Erhürman, “Bu havalimanı 27 ay 9 gün kapalı değildi” dedi. Bunun mücbir sebeple uzaktan yakından ilgisi olmadığını kaydeden Erhürman, “Bu halkın 59 Milyon Euro’sunu aklı olan kimse harcamaz” şeklinde konuştu.

“Saçmalık ve hesap hatası var burada…” diyen Erhürman, 25 yıllık sözleşmenin, şirketin talebiyle 39 yıllık sözleşmeye dönüştüğünü belirtti. CTP Genel Başkanı Erhürman, “Bütün bunların başarı hikayesi olarak anlatılmasını” eleştirdi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya ise yerinden söz alarak, Meclis’te bu konuda soruşturma komitesi açılması önerisinde bulundu.

Tufan Erhürman daha sonra konuşmasına devam ederek, “Tahsin kompleksiniz var” eleştirisine yanıt verdi. “Hiçbirimizin kişisel hayatında Tahsin beyin bu kadar önemi yok” diyen Erhürman, kendisinin Nikos Anastasiadis’i, BM’yi ve AB’yi de eleştirdiğini söyledi.

Erhürman, Dışişleri Bakan Tahsin Ertuğruloğlu’nun, BMGK açıklamalarından önce Colin Stewart’la görüşmüş olmasını ve böylece "Kıbrıs Türk tarafının saldırgan olarak ifade eden, uluslararası hukuka göre suç işleme ihtimali olduğu ve ara bölgeyi ihlal ettiği" ifadelerinin yer aldığı söz konusu açıklamanın yapılmamış olmasını arzu ettiklerini söyledi.

Bunların BM’nin raporlarında da olacağını dile getiren Erhürman, “Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak bu laflarla anılmayı zül addediyoruz” dedi.

“Ünal Bey sağ olsun muhalefet gibi konuştu” diyen Erhürman, bu zihniyetle bu ülkenin yönetilemeyeceğini savundu.