Erhürman: Bu hükümetle dibi gördük, kimse daha dip yaratmaya çalışmasın

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hakikat Web TV’de Güven Arıklı’nın konuğu oldu ve istifa eden Azınlık Hükümeti ile en dibin görüldüğünü vurguladı. “Dibi gördük bu hükümetle. Kimse daha dip yaratmaya çalışmasın” diye konuşan Erhürman, eğitimde yaşanan fırsat eşitsizliğinin kabul edilebilir olmadığını belirtti.

ERHÜRMAN: SADECE GÜNLÜK İŞLERİ YAPABİLİRLER

‘Anormal’ bir dönemin geride kaldığını kaydeden Erhürman, bugüne kadar yaşananların daha önce görülmediğini ifade etti. Azınlık Hükümeti’nin istifa ettiği andan itibaren sadece günlük işleri yapabileceğine dikkat çeken Erhürman, diğer yapılan işlerin hukuken geçersiz olduğunu kaydetti. Hükümetin istihdam ve vatandaşlık gibi uygulamaları yapmasının bu dönemde hukuken geçersiz olduğunu ifade eden Erhürman, “Bu anlayış ve bu zihniyetle nereye kadar gidilecek, mesele bununla ilgili” dedi.

“BİZİMLE İSTİŞARE EDİLMEDİ”

İstifa eden Azınlık Hükümeti’nin gerçekten ne yaptığını bilmediğini kaydeden Erhürman, bakanların dahi haberi olmadan Sn. Saner’in istifa ettiğinin söylendiğini hatırlattı. “Bakanlar da sudan çıkmış balığa döndü” diye konuşan Erhürman, istifa ederken de seçim tarihi konusunda kendileriyle istişare edilmediğini vurguladı. Sn. Tatar’ın makamı gereği tarafsız olması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Seçim konusunda da inisiyatif alması için kendisini tarafsız görmesi lazım. UBP Kurultayıyla ilgili sarayda toplantı bile yaptı. Şu an Sn. Tatar’dan seçimle ilgili bir hamle beklemek ölü gözünden yaş beklemektir” dedi.

“CUMHURBAŞKANI OLARAK CTP’Yİ DE KUCAKLAMANIZ GEREKİRKEN, SALDIRDINIZ”

UBP kuruluş yıldönümünde konuşma yapan Sn. Tatar’ın, CTP’ye ve kendisine saldırdığını belirten Erhürman, “Siz cumhurbaşkanı olarak CTP’yi de kucaklamanız gerekirken saldırdınız. Bu süreçte normal Anayasal teamülleri uygulamasını bekliyoruz” dedi. Hükümetin kurulduğu günden beri nisap sağlayamadığını belirten Erhürman, istifanın çok geç geldiğini dile getirdi. Memleketi adeta enkaza çevirdiklerinin altını çizen Erhürman, alınan kararların kurultaya yönelik hesaplar olduğunu belirtti. İnsanların 10 liralık kıymaya muhtaç edildiğini vurgulayan Erhürman, Sn. Saner’in ise ekonomiyi çok iyi yönettik açıklamaları yaptığını belirtti.

“GAİLELERİ BİR ŞEY YAPMAK DEĞİL, BİR ŞEY OLMAK”

Her konuya Türkiye’nin karıştırıldığını söyleyen Erhürman, “Hiçbir programları yok. Türkiye ile protokol imzalayacaksın ama neden o paranın gelmediğiyle ilgili hiçbir şey söylemeyeceksin. Bu kabul edilebilir değildir” diye konuştu. Bütün bu ‘anormalliklerin’ ne zaman yaşandığının halkın görmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Bu arkadaşların gaileleri, bir şey yapmak değil, bir şey olmak” dedi. Meclis’in, yargının itibarının yerle bir edildiğine dikkat çeken Erhürman, “Türkiye’ye 17 milyon lira verildi dediler. Sonra görüldü ki 7 milyon lira eksik. Bu Kıbrıs Türk halkının itibarının da yerle bir edilmesidir” diye konuştu.

“BU EKONOMİK YAPI SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİLDİR”

Devletlerin yurttaşlarıyla var olduğunu vurgulayan Erhürman, yurttaşına sahip çıkmayan devletin olamayacağını kaydetti. Kıbrıs Türk halkı bu işlerin, bu şekilde sürdürülemeyeceğini gördüğünü vurgulayan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının alternatif beklediğini, CTP olarak da bu alternatifi halkın önüne koyacaklarını belirtti. Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı, bu ekonomik yapının sürdürülebilir olmadığını görmüştür. Türkiye’den parayı en iyi ben koparırım, yandaşlarıma da dağıtırım gibi bir durum artık sürdürülebilir değildir” dedi.

“KIBRIS TÜRK HALKINA BUNDAN BÜYÜK HAKARET EDİLMEDİ”

Algı operasyonları yapılmaya çalışıldığından da söz eden Erhürman, Sn. Saner’in tek başına iktidara geleceklerini söylemesinin ise Kıbrıs Türk halkına hakaret olduğuna dikkat çekti. Erhürman, “Kıbrıs Türk halkına bundan büyük hakaret edilmedi. Biz memlekete bu kadar rezalet yaşattık ama siz bizi tek başına iktidara getireceksiniz ki daha fazla rezalet yaşatalım. Bu tamamen hakarettir” diye konuştu. Eğitimde fırsat eşitsizliğinin artık görmezden gelinemeyeceğine vurgu yapan Erhürman, çocukların bile üç gruba bölündüğünü belirtti. Doğru düzgün bir nüfus politikasının geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, cezaevinde 40 değişik milletten insan yattığını dile getirdi.

“BU DÖNEMDE HER ŞEY NORMALİN DIŞINA ÇIKTI”

Azınlık Hükümeti’nin istifa etmeye çok geç kaldığını kaydeden Erhürman, söz konusu dönemde her şeyin normalin dışına çıktığını belirtti. Anayasa’nın seçim yapın dediği tarihte, seçim yapılmadığını söyleyen Erhürman, Anayasa’nın ihlal edildiğini ve ülkenin tarihine kara bir leke olarak geçtiğini vurguladı. Tarihte ilk defa iki bakanın Meclis’te arazi için kavga ettiğini ifade eden Erhürman, “Her şeye rağmen Sn. Saner çok güzel yönettik diyor. Çok güzel yönettiler ama 12’nci ve 13’üncü maaşları Türkiye göndermezse para yok. Bir planlama bile yapmadılar” dedi. Kıbrıs Türk halkının bu yaşananları hak etmediğini belirten Erhürman, halkın artık her şeyi gördüğünü ifade etti. Erhürman sözlerini şu şekilde tamamladı: “Halk bunların hepsini görüyor. Silkinip kendimize gelme zamanıdır. Daha dibi var mı yaşadıklarımızın? Dibi gördük bu hükümetle. Kimse daha dip yaratmaya çalışmasın.”

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15/10/2021 11:16