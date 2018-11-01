Erhürman: Bu indirim ve dövizdeki düşüşün tüketicilere yansıması önemli

Başbakan Tufan Erhürman, Akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün, tüketiciye yansımasının önemine dikkat çekti.

Erhürman sosyal medya hesabı üzerinden yatığı açıklamada, Bunun için, bir yandan Ticaret Odası öncülüğünde başlatılan indirim kampanyası gibi gönüllü girişimlere destek verilecek, diğer yandan da piyasada denetimler artarak devam edeceğini söyledi.

Erhürman şu ifadelere yer verdi;

“Akaryakıt fiyatlarını belirleyen unsurlarda meydana gelen düşüş çerçevesinde, önümüzdeki dönemde oluşabilecek yukarıya doğru seyir karşısında fiyat istikrarını koruma amaçlı önlemler de alınarak, benzin, euro dizel ve gaz yağı fiyatlarında bir indirim yapıldı.

Şimdi önemli olan bu indirimin ve döviz fiyatlarındaki düşüşün piyasaya ve dolayısıyla tüketicilere yansımasını sağlamak.

Bunun için, bir yandan Ticaret Odası öncülüğünde başlatılan indirim kampanyası gibi gönüllü girişimlere destek verilecek, diğer yandan da piyasada denetimler artarak devam edecek.”