Erhürman: Bu krizin ortasında sorumsuzluk, ciddiyetsizlik diz boyu

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10/12/2021

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Erhürman: Bu krizin ortasında sorumsuzluk, ciddiyetsizlik diz boyu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun "Sterlini 12 TL’ye sabitleme planımız var" açıklamasına tepki gösterdi.

Birçok kişinin açıklama üzerine bankalardan sterlin almaya çalıştığını ifade eden Erhürman, “Bu krizin ortasında sorumsuzluk, ciddiyetsizlik diz boyu” dedi.

Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Başbakan bir açıklama yapıyor. Müjde veriyor! Ne dediğini anlamak mümkün değil. Yurttaşlar bunun üzerine bankalara gidip 12 TL'den sterlin almaya çalışıyor.

Bankalar Birliği "zorunlu" açıklama yapıyor ve öyle bir satışımız yoktur diyor. Bu krizin ortasında sorumsuzluk, ciddiyetsizlik diz boyu!!!

10/12/2021 20:35
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TAGS: Erhürman: Bu krizin ortasında sorumsuzluk, ciddiyetsizlik diz boyu
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