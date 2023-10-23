Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te yaptığı konuşmada “hükümetin” 10 yıllık sosyal, ekonomik, kültürel kalkınma planı yapacağını açıklamasını eleştirerek, “10 yıllık kalkınma planı hazırlayacağını söyleyenlerin hesabı 1 ayda yüzde 113 saptı” ifadelerini kullandı. Kalkınma planı yapabilmek için nüfusu bilmenin yeterli olmadığını vurgulayan Erhürman, nüfus politikasının önemine işaret etti.

Erhürman: Bu memlekette her türlü ihtimali tüketiyorsunuz

Tüm dünyada ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planlarının 5 yıllık olduğunu söyleyen Erhürman, memlekette 20 yıldır kalkınma planı olmadığını ama karşılarındaki zihniyetin “10 yıllık kalkınma planı yapacağım” diye ortaya çıktığını vurguladı. Önümüzdeki 10 yılın nasıl ön görüleceğini soran Erhürman, “Memleketteki tüm kesimlerle temas kurduk dediler, ana muhalefet partisi ülkenin tüm kesiminden değil midir? 10 yıl boyunca kimin iktidara gelip gideceğini kestirdiniz de muhalefete tek sayfa bir şey göndermediniz mi? Nerede var 10 yıllı kalkınma planı?” ifadelerini kullandı. 5 yıllık kalkınma planının bile bu şartlarda hazırlanamayacağını defalarca söylediklerini dile getiren Erhürman, “Bu memlekette her türlü ihtimali tüketiyorsunuz. Bu memlekette nüfus politikası olmadan plan yapamazsınız. Bu sadece bir bilgidir. Nüfusu bilmeden ve öngörmeden nasıl plan yapabilirsiniz?” diye sordu. Erhürman, plan yapmak için sadece nüfusu bilmenin yetersiz olacağını da kaydetti.

“Kalkınma planıyla ilgili de insanların inancını yerle bir ettiniz”

Enterkonnekteyle ilgili de konuşan Erhürman, enterkonnektenin temel şartının fizibilite olduğuna dikkat çekti. “Fizibilite olmadan nasıl enterkonnekteden bahsedersiniz?” diye soran Erhürman, karşılarındaki zihniyetin insanlara umut tacirliği yaptığını vurguladı. 4 senedir iktidarda olan “hükümetler” sinsilesi yetkililerinin de KIB-TEK’te doğru düzgün bakım onarım yapılmadığını itiraf ettiğini hatırlatan Erhürman, “Bunu konuşmanız gerekir. Sayıştay raporu var ihalesiz akaryakıt alımıyla ilgili bunlar nerede? Memlekette insanlarla dalga geçtiğiniz algısı yayılıyor. Kalkınma planıyla ilgili de insanların inancını yerle bir ettiniz. Her türlü umut ihtimalini berhava etmeye hakkınız yoktur. Sizin varlığınızda umut yoktur ama sizden sonrası için umut ihtimallerini de bertaraf etmeye hakkınız yoktur” dedi.

“1 aylık sapma yüzde 113”

Yaklaşık 15 gün önce ek bütçe görüşmelerinin gerçekleştiğini, söz konusu görüşmelerde “hükümete” “sunduğunuz rakamlar gerçek değil” dediklerini ve haklı çıktıklarının altını çizen Erhürman, “Ya niyetiniz kötü ya da bilgide sorununuz var dedik. Üstünden 15 gün geçti, söylediğimizin doğru olduğu ortaya çıktı” diye konuştu. Hükümetin, ek bütçedeki ithalattan elde edilen KDV konusundaki beklentisi konusunda örnek veren Erhürman, “Ek bütçe Meclise gelmeden önce, sene başından 15 gün önceye kadar ithalattan elde edilen KDV 3 milyar 879 milyon TL olarak gerçekleşti. Ek bütçeye göre sizin beklentiniz 5 milyar 208 milyon. Ek bütçe gelene kadar 3 milyar 879 milyon gerçekleşti. Geriye ne kaldı? 1 milyar 329 milyon… Bu parayı ek bütçenin 4 ayına böldüğünüzde 332 milyon çıkıyor. Sizin her ay için beklentiniz 332 milyon. Biz size dedik, bu beklenti düşük dedik. Sene sonunda maliye artı verdi diye hikaye okumaya çalışıyorsunuz. Ya niyet bu ya da bu iş bilmeyen birileri yapıyor” ifadelerini kullandı. Eylül ayına ilişkin gerçekleşmelerin açıklandığını belirten Erhürman, “Siz, aylık 332 milyon beklediğinizi söylediniz ama 709 milyon çıktı. Sapma kaç? Yüzde 113. Bir aylık hesabınız yüzde 113 saptı. 10 yıllık kalkınma planı hazırlayacağını söyleyenlerin hesabı 1 ayda yüzde 113 saptı” dedi. Tufan Erhürman, “Siz bunları yaparken hiç çekinmeden 10 senelik kalkınma planı yapacağım diyeceksiniz. Dört senede dört katını çıkıyor okullarda ana dili Türkçe olmayan öğrenci sayısı” dedi. “Para ortada, rakam ortada” diye konuşan Erhürman, “Bu memleketi öyle bir alamete bindirdiniz ki kıyamete doğru gider. Ama umurunuzda değil çünkü tek umurunuz koltukta oturmaya devam etmek” diye ekledi.