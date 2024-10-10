Erhürman: Bu saatten sonra tek gündem var, erken seçim!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanını sekizinci turda da seçemeyen “hükümete” yönelik eleştirilerde bulundu ve bu saatten sonra tek gündemin erken seçim olduğunda dikkat çekti.

Tufan Erhürman Meclis’te şu ifadeleri kullandı:

“Fiilen yedi turu geride bıraktık ve siz sekizinci turdan bahsediyorsunuz. Bu meclisin ve bu halkın bu kadar zamandır çektiklerinden sonra hâlâ ısrarla ve inatla buna devam ediyorsunuz. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? 28 kişisiniz, dört tur boyunca oy vermediniz, üç tur daha vermediniz ve 25 kabul var diye seviniyorsunuz. 8-9 turda meclis başkanı mı seçeceksiniz? Tüm mesele koltuk, başka bir şey yok. Siz bu memlekette kurultay dolayısıyla devlet okullarındaki çocukların okula başlamasını bir hafta geciktirdiniz ama asıl mesele koltuk. Ekonomi güneye kaydı, inşaat sektörü sallanıyor, kimsenin kılı kıpırdamıyor. Dört gündür kendi arkadaşlarınıza bunu yapıyorsunuz. Seçmeyeceğiniz bir insanı buraya getirmeyin, böyle bir şey görülmedi. Dört turun ardından yaşanan rezaletlere üç tur daha eklendi. Sekizinci turda seçince meclis başkanını gerçekten seçmiş mi olacaksınız? Biz erken seçim çağrısını boşuna yapmadık. Bu saatten sonra seçseniz ne olacak? Sekiz turda seçilen bir meclis başkanı, bu meclisin tarihine böyle geçecek. Sürekli pazarlık yapılıyor, memleketin hali perişan. Bu rezillik yaşanmadan önce "memleket tıkırında" diyordunuz, şimdi "memleket yangın yeri" diyorsunuz. Bu saatten sonra ne oy verirseniz verin, meclis başkanı seçmiş olmayacaksınız. Koltuk hevesini bu toplumun gözüne bu kadar sokamazdınız. Bundan sonra kim kimin yüzüne bakacak? Siz meclis başkanı seçmiş olmayacaksınız. Ülkeyi yönetmiyorsunuz. Artık bitti; bu saatten sonra 26, 27 oy çıksa bile siz meclis başkanı seçmiş olmayacaksınız. Bu yaşattıklarınızı dışarıda nasıl anlatacaksınız? Ne küçük çocuklar, ne esnaf umurunuzdadır, bir tek koltuk umurunuzdadır. Kıbrıs Türk halkı nasıl olsa unutur diyorsunuz ama unutmaz. Kriz zihniyettedir, o yüzden erken seçim diyoruz. Bu şekilde sürdüremezsiniz. Bu saatten sonra kaç oy çıkarsa çıksın Meclis Başkanı seçilmeyecek. Bu saatten sonra tek gündem erken seçimdir. Bu zihniyet siyaseti koltuk kavgasından ibaret gören bir zihniyettir. Demokrasi umurunda değil. Meclis çalışması aklının ucundan geçmez, tek meselesi bu halkı her gün daha da kötüye saplayan bir mesele haline gelmiştir. Sevgili Mustafa Arabacıoğlu da bunları söyledi ya yüreğinizden ne geçer çok merak ediyorum.”