Erhürman: Bu ülkede bu insanlar nasıl 'bakan' oldu?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Erhan Arıklı'nın bir haberle ilgili gelen yorumlara yanıt vermesine tepki göstererek," Esas soru şu: Bu ülkede bu insanlar nasıl "bakan" oldu? Bu kaçıncı? Yetti artık! Ağzınızı toplayın!" dedii.

Erhürman şu ifadeleri kullandı:

Erhan Arıklı bir kez daha kendini tutamamış ve Ercan Havalimanı ile ilgili bir haberin altına yapılan "bazı" yorumlara, "bu kadar kısa sürede bu kadar ruh hastasını nasıl yetiştirmişiz" sorusuyla "yanıt" vermiş. Bir kez daha beyninin ve ruhunun güzellikleri diline vurmuş Erhan Arıklı'nın! Sizin gibi insanların "bakan" gibi sıfatları taşıdığı bir ülkede ruh sağlığımızı korumak için ciddi çaba harcıyoruz elbette ama esas soru sizin sorduğunuz değil. Esas soru şu: Bu ülkede bu insanlar nasıl "bakan" oldu? Bu kaçıncı? Yetti artık! Ağzınızı toplayın!