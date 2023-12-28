Erhürman: ''Bu ülkede tek denenmeyen, CTP’nin tek başına iktidarıdır''

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), dün akşam Hidden Garden’da “Bu Yol Birlikte Yürünecek” sloganıyla 53’üncü yaşını kutladı.

Resepsiyonda konuşan başkan Erhürman, “Ben de 53 yaşındayım, Her CTP’li, genç olsun, yaşlı olsun, bugün 53 yıllık deneyimini beyninin tüm kenarlarında taşıyor” dedi. Bu halk için bedel ödeyenleri kaç yaşında kaybetmiş olursak olalım onların da bugün 53 yaşında olduğunu söyleyen Erhürman, “Sevgili Ahmet Mithat Berberoğlu, kurucu başkanımız da bugün 53 yaşında. Özker Hocamız da 53 yaşında. Sevgili Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Mehmet Ali Talat da 53 yaşında. Hepimizin Ferdi abisi, Ferdi Sabit Soyer de 53 yaşında. Sevgili Genel Başkanımız Özkan Yorgancıoğlu, o da 53 yaşında. Tanıyanın, tanımayanın efsanesi, Naci abisi, efsanevi Genel Sekreterimiz Naci Talat Usar da bugün 53 yaşında” ifadelerini kullandı. Her CTP’linin, kaç yaşında olursa olsun, bugün 53 yıllık deneyime sahip olduğuna vurgu yapan Erhürman, demokrasi ve barış mücadelesine, bu halkın kendi ayakları üzerinde durarak kendi kendini yönetme mücadelsine devam edeceklerinin altını çizdi. Erhürman, “Yer yüzü ve Kıbrıs aşkın yüzü oluncaya kadar mücadelemiz devam edecek” dedi.

“Bu ülkede tek denenmeyen, CTP’nin tek başına iktidarıdır”

Tüm CTP’lilerin demokrasi, barış ve insan hakları için mücadele eden bir sarı karınca olduğunu ifade eden Tufan Erhürman, “Sarı karıncalar bugün 53 yaşında” diye konuştu. Bu gecenin sadece CTP’lilerin gecesi olmadığını kaydeden Erhürman, sokakta olduklarında da kendileriyle birlikte yürüyenlerin sadece CTP’liler olmadığını anımsattı. Bu ülkeye aşık olan, sevdalı olan herkesle birlikte bu yolu birlikte yürüyeceklerinin altını çizen Erhürman, “Biz bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz ara seçimlerde CTP’nin birinci parti olduğunu hatırlatan Erhürman, bugün de CTP’nin birinci partidir olduğunu vurguladı. Bu ülkede denenmemiş tek bir şey olduğunun altını çizen Erhürman, denenmemiş şeyin CTP’nin tek başına iktidarı olduğuna işaret etti ve bunun için mücadele edeceklerini belirtti. “CTP’nin tek başına iktidarından kastımız sadece CTP’nin iktidarı değildir” diye konuşan Erhürman, gençlerbu ülkeden göç etmesin diye gaile çeken herkesle birlikte olduklarının altını çizdi. Tufan Erhürman, “İyi ki birlikteyiz, iyi ki yoldaşız. İyi ki bu adaya hep birlikte aşığız. İyi ki doğdun CTP, iyi ki 53 yıl varsın” diyerek sözlerine son verdi.