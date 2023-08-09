Erhürman: Bu ülkeye, bu halka zarardan başka hiçbir şeysiniz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhüman, sosysal meyda hesabında yaptığı paylaşımda “Alın size bilmece! Hesap kitap bilmezsiniz. Bu halkın kamu yararı umurunuzda bile değil” dedi.

“Bu ülkeye, bu halka zarardan başka hiçbir şeysiniz...” ifadelerine yer veren Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“1. Ercan'da işletme dönemi 25 yıl.

2. İmzalanan 5 no'lu ek sözleşmeden anlıyoruz ki Şirket Ercan'ı 2051'de devretmek istiyor.

3. 2051'den 25'i, çıkarıyoruz. Geriye 2026 kalıyor. O zaman Şirket'in talebine göre işletme dönemi 2026'da başlayacak, yani henüz başlamadı.

4. Ana Sözleşme'ye göre, mücbir sebep (mesela salgın hastalık) işletme dönemi içinde oluşursa, mücbir sebebin devam ettiği toplam süre işletme döneminin sonuna eklenir.

5. Şirket işletme döneminin 2026'da başlayacağını iddia ediyorsa pandemi işletme dönemi içinde olmamış demektir. Bu durumda işletme döneminin uzatılmasına da gerek yoktur.

6. Peki o zaman siz pandeminin süresi olduğunu varsaydığınız 27 ay 9 gün karşılığında, henüz işletme dönemi başlamadı diyen Şirket ile nasıl anlaşıp da kendisine 59 milyon euro verme taahhüdü altına girersiniz?

Alın size bilmece! Hesap kitap bilmezsiniz. Bu halkın kamu yararı umurunuzda bile değil.

Bu ülkeye, bu halka zarardan başka hiçbir şeysiniz...”