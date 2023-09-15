Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Fatma Özok başkanlığındaki İş Kadınları Derneği’ni (İKD) ziyaret etti.

Görüşmede CTP Milletvekilleri Filiz Besim, Sıla Usar İncirli ve Doğuş Derya da hazır bulundu. İKD Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı görüşme, İKD Binasında gerçekleştirildi. Ziyarette konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, memlekette olan bitenlerle ilgili endişe taşıdıklarının altını çizdi ve görüş alışverişinde bulunmak için ziyaretlerine devam ettiklerini söyledi. Erhürman, “Bu ülkeyi hep birlikte ayağa kaldıracağız. Bu halkı, bu ülkeyi bu hale getiren bu zihniyet gidecek” ifadelerini kullandı. İş dünyasında neler yaşandığıyla ilgili de görüş alışverişinde bulunmak için söz konusu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Erhürman, krizlerin kadınları daha çok etkilediğini de ifade etti. CTP olarak derneklere, sivil toplum örgütlerine yaptıkları ziyaretlere devam edeceklerine işaret eden Erhürman, İş Kadınları Derneği yetkililerine kabulden dolayı teşekkür etti. İş Kadınları Derneği Başkanı Fatma Özok da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı ve iş dünyasında yaşanan sıkıntıları CTP heyetine aktarma fırsatı yakaladı. Özelde kadınların genelde ise iş dünyasının yaşadığı sıkıntılarla ilgili konuşma fırsatı yakalayan Özok, CTP’ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.