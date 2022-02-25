Erhürman: Bu uygulamaların kabul edilmesi mümkün değil

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25/02/2022

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Erhürman: Bu uygulamaların kabul edilmesi mümkün değil

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Okan Dağlının Türkiyeye girişine izin verilmemesi nedeniyle açıklama yaptı.

Erhürman şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Okan Dağlı’nın da Türkiye’ye girişine izin verilmemiş. Gerekçe, Türkiye Cumhuriyeti’nin “güvenliği aleyhine faaliyetler”. Bu aslında soyut gerekçe. Bu soyut gerekçenin altında yatan somut iddiaları bilmek Okan Dağlı’nın en doğal hakkı. Ama sevgili Okan’ın bunu öğrenmesi mümkün olmamış. Art arda tekrarlanan bu olaylara bir yenisi daha eklendi. Bu uygulamanın kabul edilmesi mümkün değil. Daha önce de çağrı yaptık ama hiçbir karşılığı olmadı. Bir kez daha Sn. Tatar’a, Sn. Sucuoğlu’na ve Sn. Taçoy’a çağrı yapıyorum. Yeterince geç kalındı. Daha fazla gecikmeden Türkiye Cumhuriyeti makamları nezdinde gerekli girişimleri yapın ve başta bu uygulamaya maruz kalmış olanlar olmak üzere Kıbrıs Türk halkına doğru bilgileri aktarın. Bu, oturduğunuz makamların size yüklediği sorumluluktur.

25/02/2022 22:16
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TAGS: Tufan Erhürman,  Okan Dağlı
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