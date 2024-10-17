Erhürman: Bu yapının ülkeyi yönetmesi mümkün değil

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Memleketin gözü önünde hiçbirimizin anlamadığı bir oyun oynanıyor. Hiç kimse hiçbir şeyi bilmiyor. Başta da Ulusal Birlik Partililer…” dedi.

Erhürman, CTP’nin Meclis’teki grup toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Meclisi’nde yaşananları “trajikomik” diye niteleyen Erhürman, Zorlu Töre’nin UBP grup toplantısından çıktıktan sonra Cumhuriyet Meclisi’nin pazartesi saat 10.00 toplanacağını söylediğini ancak UBP’li milletvekillerinin hiçbirinin bundan haberi olmadığını, CTP’ye bu konuda resmi bir bildirim de yapılmadığını kaydetti.

Erhürman, “Zorlu Töre, hangi bilgiyle bu açıklamayı yaptı, UBP’nin grup toplantısında ne konuşuldu? Bunlar beni ilgilendirmez ama basın da biz de buradayız, bekliyoruz. İki gün önce bize yapılan resmi bildirime göre UBP Meclis grubu bu sabah adayını belirleyecekti, saat 12.00 gibi de Meclis açılacaktı” dedi.

"Anlayabildikleri kadarıyla" Zorlu Töre’nin ikna edilip Meclis’i açmasının beklendiğini belirten Tufan Erhürman, “Bu arkadaşlar topu bizim üstümüze atmaya çalışıyordu ama Zorlu Töre yine yok” diye konuştu.

-"Bu yapının ülkeyi yönetmesi mümkün değil"

Kendine “hükümet” diyen bu yapının ülkeyi yönetmekten uzak olduğunu ifade eden, “Erken seçime gerek yok” açıklamalarını eleştiren Erhürman, “Meclis Başkan adayının kim olacağı bizi ilgilendirmez, bizim derdimiz şahıslarla değil. Mesele, bu yapının ülkeyi yönetmesinin mümkün olmadığının görünür olmasıdır. Daha ne kadar görünecek, onu da bilmiyorum” dedi.