Erhürman, Buse Savaşkan’ı kutladı: “Gurur duyduk”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar yüksek atlama finalinde yarışan Kıbrıslı Türk sporcu Buse Savaşkan ile görüştü. Görüşmede CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ile Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Derya Atamer de hazır bulundu. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman görüşmede yaptığı konuşmada, Buse Savaşkan’ı elde ettiği başarıdan dolayı kutladı. Buse’yi takip ederken büyük gurur yaşadıklarına dikkat çeken Erhürman, Buse’nin başarısının birçok gence de cesaret vereceğine vurgu yaptı. Erhürman, Buse Savaşkan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

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