Erhürman, ‘Bütün Gailemiz Mağusa’ adlı söyleşiye katıldı

MASDER Binasındaki söyleşi büyük bir katılımla gerçekleşti.

MASDER Başkanı Rıfat Yalınç’ın ilk olarak söz aldı ve 3 yıldan bu yana düzenledikleri Mağusa Söyleşileri hakkında bilgi vererek, bugünkü toplantıda Başbakan Erhürman’ı aralarında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Söyleşinin onur konuğu Başbakan Tufan Erhürman daha sonra geniş bir kitleye hitap ederek,Mağusa kentinin gelişmesi, bu konuda yapılabilecekler ve İmar Planı konularına değinerek görüşlerini ortaya koydu.

Başbakan Erhürman KKTC’nin mevcut dış ticaret açığının üretimi artırarak kapatmanın mümkün görünmediğini, elimizin ancak turizm ve yüksek öğretim gibi iki önemli avantajla güçlenebileceğini belirtti.

Erhürman Mağusa kentinin var olan en eski kalitesini ispatlamış bir üniversite kenti olduğunu söyleyerek, Mağusa’nın üniversiteyle ilişkisini ve esnafın turizmle ilişkisini nasıl kurduğunun bu noktada büyük önem taşıdığını kaydetti.

Özellikle Othello Kalesi’nin kentin gelişip canlanması noktasında çok büyük bir değer olduğunu ve bunun kapsamlı bir şekilde düşünerek, turisti kente çekmek adına cazip hale getirilmesinin önemine vurgu yaptı ve bu yönde hükümet olarak birlikte hareket etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kent için tanıtımın ve planlı şekilde örgütlenerek hareket etmenin önemine dikkat çeken Erhürman, yakın zamanda açılan Derinya ve Aplıç kapılarına da değninerek, Derinya kapısının kente olumlu katkılarını görebilmek için herşeyden önce kentin cazip kılınması gerektiğini ifade etti.

Başbakan Tufan Erhürman, son günlerde kamuoyunun yakından takip ettiği İmar Planı konusuna da değinerek, yapılması gerekenin İmar Planının bir an önce yapılması olduğuna vurgu yaptı.Erhürman tüm dünyada İmar Planının tek amacının kentin ekonomik kalkınmasını ileriye taşımak olduğu görüşünü belirtti.

Mağusa,İskele ve Yeniboğaziçi’ne bir an önce İmar Planının olması gerektiğini, bunun hazırlanması sürecine katılımın sağlanmasının büyük önem taşıdığını belirten Başbakan Erhürman,herkesin bir an önce İmar Planının öngördüğü şekilde Mağusa’nın planlanması hususuna odaklanması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Erhürman daha sonra söyleşiye katılan davetlilerin çeşitli konulardaki sorularını da ynaıtladı.

Başbakan Erhürmana söyleşi sırasında Kıbrıs kültürünü yansıtan macun sepeti armağan edildi ve bir de anı fotoğrafı çekildi. Kaynak/Brt