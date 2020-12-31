Erhürman: Çarşıya sahip çıkmak, demokrasiye sahip çıkmaktır

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ekonominin sorunlarının maliyenin sorunları olduğunu, maliyenin sorununun da demokrasinin sorunu olduğunu söyledi.

Erhürman, “Ekonomi, vergi getiren esnaftır yani çarşıdır. Maliye, toplanan parayı yönetmektir. Çarşıya sahip çıkmak, demokrasiye sahip çıkmaktır. Denklem budur” dedi.

Hükümet edenlerin parayı yönetememesi ve bitirmesi durumunda para bulmak zorunda olduğuna dikkat çekerek, “Para bulamazsan birilerinden alman gerekir. Birilerinden para almak zorunda kalırsan istenmeyen şeylere vesile olur” diye konuştu.

Tufan Erhürman, Haber Kıbrıs Web TV’de “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Mesele sonuca bakmak mıdır ?”

Tufan Erhürman, rakamlar üzerinden kıyasla nispeten az sayıda vaka ve az sayıda ölümle koronavirüs konusunda sağlık açısından iyi durumda olduğumuzu söyleyebileceğimizi ancak sürecin doğru yönetilmediğini belirterek, “Mesele sonuca bakmak mıdır yoksa sürece bakmak mıdır? Muhalefet olarak çok çaba gösterdik ancak sağlık konusunda başarılı olunmadı. Örneğin, mart ayında ‘Pandemi Hastanesi’ yapılmasını istedik. Hastaneyi Türkiye yaptı, projesi yoktur diye elektrik sorunu yaşanıyor. Bir bakan elektriğin bağlanmasını, sorumluluğu da kendisinin alacağını söylüyor. Peki istenmeyen bir şey olursa, yangın çıkarsa ne olacak?” dedi.

“Pandemi hastanesini hizmete koyamadılar”

‘Pandemi Hastanesi’nin açılışının yapıldığını ancak faaliyete girmediğini anlatan Erhürman, “9 aydır hemşire eksikliği giderilemedi. İlk kez mevsimlik işçi şeklinde hemşire istihdam edildi. Sağlık Bakanı, daha geçen gün Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı ile bir araya geldi. 9 aydır hemşire sorununu neden çözmediler? Halen ‘Pandemi Hastanesi’ faaliyete giremedi ancak hükümet yeni bir hastane müjdesi verildi” diye konuştu.

“İnatla kriz masası kurulmadı”

Otel ve meyhane ayrımının bile yapılamadığını ifade eden Erhürman, “Neresinden tutulsa elde kalıyor. Rakam üstünden bakıldığında kötü durumda değiliz ancak süreç içinde tutarsızlıklar oldu, kararlar değişti. Pandemi sürecinde inatla kriz masası kurulmadı, paydaşlar sürecin içine dahil edilmedi. Paydaşlarla istişare edilemediği için her alınan kararın ardından tepkiler geliyor” dedi.

Kriz masasında ekonomi ile ilgili paydaşların da masada olması gerektiğini savunan Erhürman, “Her taraf kapanırsa elbette başarılı olunur. Mesela Başbakan niye üst kurulun aldığı kararları resmi gazetede geç yayınlattı? Bir ülkede hükümet meyhaneler kapalıdır derse ve meyhaneler lokanta altında açık kalırsa o hükümet sallanır” diye konuştu.

“Kararları hangi veriye göre aldılar?”

Erhürman, vakalarla ilgili veri paylaşımı yapılmamasını eleştirdi. Veriler paylaşılması halinde alınan kararların izah edilebileceğini dile getiren Erhürman, şimdi vakaların arttığını ama bunun neden kaynaklandığının bilinmediğini vurguladı. Erhürman, “Güneyden kaç vaka geldi? 3 günlük karantinasız geçişlerden ne kadar vaka var? 3 günlük karantinasız girişi neye göre aldılar?” dedi.

“Türkiye’ye, projesiz hastane yaptırdılar”

15 ay başbakanlık yaptığını, sel felaketi yaşadıklarını ve Mimarlar Odası’nı her çağırdıklarında kendileriyle görüştüğünü anlatan Erhürman, “Mimarlar Odası, yasayla kurulmuştur ve kamu görevi yapmaktadır. Mimarlar Odası’yla görüşmeyeceksin, proje hazırlatmayacaksın, sonra ‘proje yapılamıyor’ diye Türkiye’ye gideceksin, kimse bir şey söyleyemesin diye hastaneyi yaptırtacaksın. Bunun neresi başarıdır?” ifadelerini kullandı.

“Maliye çökerse demokrasi zedelenir”

13’ncü maaşların ödeneceğini Türkiye’den bir yetkilinin açıklamasını değerlendiren Erhürman, şöyle konuştu:

“Kıbrıs Türkünün özgüveni, iradesi ve demokrasisi zedelendi. Ekonominin sorunları maliyenin sorunudur. Maliyenin sorunu demokrasinin sorunudur. Ekonomi, çarşıdır ve vergi getiren esnaftır. Maliye toplanan parayı yönetmektir. Çarşıya sahip çıkmak demokrasiye sahip çıkmaktır. Denklem budur. Parayı yönetemezsen, bitince para bulmak zorundasın. Bulamazsan birilerinden alman gerekir. Birilerinden para almak zorunda kalırsan istenmeyen şeylere vesile olur…”

“Ülkeyi kapatmaktan başka ne yaptılar?”

Dünyada sağlık ve ekonominin beraber götürüldüğünü aktaran Erhürman, “En az vakayla yönetip, ekonominin en az hasar almasını istedik. Ülkeyi kapatmaktan ve ekonominin olumsuz etkilenmesinden

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31/12/2020 19:15