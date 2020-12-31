Erhürman çifti 2021’e mutlu bir haberle giriyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman baba oluyor.

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31/12/2020

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Erhürman çifti 2021’e mutlu bir haberle giriyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman baba oluyor.

Eşi Nilden Erhürman ile birlikte mutlu haberi yakınları ile paylaşan Tufan Erhürman kısa bir süre önce erkek çocuk babası olacağını öğrendi.

“Babalık” haberini Haber Kıbrıs’a doğrulayan Tufan Erhürman, “2020’nin zor koşulları altında aile olarak nefes almamızı sağlayan güzel bir haberdi. Sevenlerimiz ile paylaştık. 2021’in sadece ailem için değil, ülkem, sevenlerimiz için de hep iyi haberlerle geçmesini temenni ediyorum” dedi.

31/12/2020 16:56
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TAGS: tufan erhürman
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