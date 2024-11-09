Erhürman cimnastikçileri ödüllendirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, KKTC Cimnastik Federasyonu’nu ziyaret ederek, başarılı sporcular ile emeğini ortaya koyan antrenörler ve federasyon yöneticileriyle bir araya geldi. Bu anlamlı ziyarette Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu da hazır bulundu.

Ziyaret sırasında Tufan Erhürman, elde edilen başarılardan ötürü minik sporcuları tebrik ederken, sporculara ve antrenörlere çalışmalarında başarılar diledi.

Tufan Erhürman, “Cumhuriyet Sensin Minik Kızlar KKTC Şampiyonası’nda” ilk 10’a girerek Türkiye’de gerçekleştirilecek olan cimnastik müsabakalarına katılmaya hak kazanan minik sporculara plâket verdi. Tufan Erhürman ayrıca, Türkiye’de düzenlenen “Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda” başarı elde eden Nida Toko, Elvin Altındağ ve Aslı Aslı’ya da plâket takdiminde bulundu.

Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada “Çocuklarımızı mutlu ve motive edebilmek için düşünülmüş bu ince düşünce için Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’a cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.