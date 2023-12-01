Erhürman: Çocuklarımız, okulda ana dili Türkçe konuşacak arkadaş bulamayacak

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01/12/2023

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Erhürman: Çocuklarımız, okulda ana dili Türkçe konuşacak arkadaş bulamayacak


Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, son günlerde Kıbrıs Türk Halkı’nın yok oluş tehlikesi yaşadığı yönündeki söylemlerini BRT canlı yayınında da sürdürdü.
Hükümete yüklenen Erhürman, açıklanan hayat pahalılığı ve zam artış rakamlarının çelişkili olduğunu söyledi.
Kıbrıs Türk Halkı’nın ciddi bir yok oluş süreci yaşadığını iddia eden Erhürman, “30 yıl sonra değil, 3 yıl sonrasından söz ediyorum. Çocuklarımız, okulda ana dili Türkçe konuşacak arkadaş bulamayacak. Bunu derinden, gerçekten hissederek söylüyorum, endişe ediyorum” dedi.
 

01/12/2023 15:21
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TAGS: Erhürman: Çocuklarımız, okulda ana dili Türkçe konuşacak arkadaş bulamayacak
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