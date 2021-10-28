Erhürman: Çok ama çok kötü bir şaka gibisiniz!

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28/10/2021

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Erhürman: Çok ama çok kötü bir şaka gibisiniz!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Erhürman, "Hükümetin mensupları "ekonomi ve kalkınma odaklı projelerle" tek başlarına iktidara geleceklerini iddia ediyorlar! Çok ama çok kötü bir şaka gibisiniz!” dedi.

Tufan Erhüman’ın açıklaması şöyle:

Ekonomiyi dibe vurduran, alım gücünü her gün biraz daha aşağıya çeken, insanları canından bezdiren, üreticiyi üretmekten vazgeçme noktasına getiren hükumetin mensupları "ekonomi ve kalkınma odaklı projelerle" tek başlarına iktidara geleceklerini iddia ediyorlar!

Çok ama çok kötü bir şaka gibisiniz!!!

28/10/2021 20:22
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TAGS: Erhürman: Çok ama çok kötü bir şaka gibisiniz!, haberkibris,
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