Erhürman: Çok tehlikeli gelişmeler yaşanıyor

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08/01/2020

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Erhürman: Çok tehlikeli gelişmeler yaşanıyor

İran'ın ABD üslerini vurmasının ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. 

Erhürman "Bölgede bir an önce barışın ve istikrarın sağlanmasına ihtiyaç var." dedi

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

"İran Irak'taki ABD üssünü vurdu. Çok tehlikeli gelişmeler yaşanıyor. Maalesef aydınlık bir güne uyanmayacağız. Bölgede bir an önce barışın ve istikrarın sağlanmasına ihtiyaç var. Dilerim en erken zamanda akl-ı selim galip gelir..."

08/01/2020 10:27
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TAGS: erhürman, iran, haber, kıbrıs
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